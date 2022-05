Volley Bergamo, nuovo colpo di mercato: dal Brasile arriva l’opposto Da Silva

Nuovo colpo di mercato per il Volley Bergamo 1991. Giovedì 26 maggio il club ha confermato l’arrivo in rossoblù della brasiliana Lorrayna Marys Da Silva, opposto classe ’99 , che negli ultimi due anni ha giocato nel Barueri allenata dal tecnico della nazionale verdeoro Zé Roberto. Nel curriculum di Da Silva il premio come miglior opposto del campionato panamericano nel 2021 . «Bergamo sarà la mia prima esperienza fuori dal Brasile. So che il campionato italiano è molto competitivo, sarà una sfida importante per me», ha detto la giocatrice brasiliana. «Ho sentito belle parole su Bergamo, sulla società e sulla squadra. Sto studiando l’italiano per sentirmi più vicina alle compagne e ai tifosi».