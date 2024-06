Volley Bg 91, da Conegliano alla cabina di regia: in rossoblù arriva Carraro

Una palleggiatrice targata Imoco Conegliano per la cabina di regia del Volley Bergamo 1991. Lunedì 17 giugno il club rossoblù ha annunciato l’arrivo di Roberta Carraro, veneta, classe 1998. Sulla carta Carraro sarà l’alternativa alla palleggiatrice titolare, l’americana Ashley Evans. «Sono molto competitiva e mi piace mettermi in gioco, sono felice di mettermi alla prova in A1: mi farò trovare pronta, porterò la mia grinta in campo», ha spiegato la new-entry rossoblù.