Lunedì 08 Dicembre 2025
WinterPark, super debutto: oltre 15mila partecipanti
LA FIERA. Dopo aver trasformato Bergamo nella capitale dell’attività fisica, il bilancio delle tre giornate di WinterPark 2025 racconta di un pubblico finalmente sempre più consapevole che il movimento fisico è la scelta giusta per vivere bene e più a lungo.
Bergamo
Si è chiusa dopo 258 ore di lezioni senza interruzione tenute da 130 icone del fitness nazionale e internazionale e tutte le coppe e medaglie distribuite ai vincitori dei Campionati ufficiali di tanti sport diversi, l’edizione 2025 di WinterPark, approdato per la prima volta a Bergamo.
Per l’occasione, nei 14.000 mq di spazi indoor della Fiera di Bergamo è stato allestito un vero e proprio parco divertimenti ricchissimo di attrazioni per tutti gli appassionati del fitness, dello sport e del benessere fisico. In tre giorni, Bergamo WinterPark ha accolto oltre 15.000 visitatori, che hanno preso parte a l ezioni, workshop, masterclass e competizioni.
Sei aree tematiche
II WinterPark si è sviluppato in sei grandi aree tematiche - Active, Fun, Power, Body&Mind, Sport e Relax - ognuna con un’offerta calibrata per un pubblico che, pur accomunato dallo stesso obiettivo, il benessere fisico, ha modi diversi con cui vuole raggiungerlo. L’’Active per il mondo funzionale, step e cardio, discipline proposte anche con format innovativi; il Fun dedicato al ballo fitness quindi Zumba, Reggaeton, Country Fitness, Glam Dance e tanto altro; il Body&Mind che ospitava yoga, pilates, meditazione e le pratiche olistiche per il benessere psicofisico. C’era anche l’area dedicata allo Sport, coordinata dal Cus Bergamo, dove i visitatori si sono cimentati con il tiro con l’arco, la ginnastica artistica e ritmica, il badminton, il tennistavolo e la scherma. E infine uno spazio per il Relax dove poter mangiare e recuperare energie tra una lezione e l’altra.
Le competizioni
Grande entusiasmo ha suscitato infine l’agonismo del settore Power.In scena importanti competizioni sportive: la Coppa Italia di Fight1 che ha visto protagonisti i campionissimi di kickboxing e MMA, anche della categoria Kids, premiando Gianni Vinay (Kick boxing miglior fighter), Giulio Carlini (Muay thai miglior fighter juniores), Stanislav Dascanio (Miglior fighter classe A), Sergio Soares e Cosimo Prete (Ex aequo MMA), Alessia Monopoli (Donne kickboxing miglior fighter); non meno attesa è stata la finale del Torneo Regionale di Pugilato Olimpico «Torneo Cinture Lombarde 2025», riservato alle categorie Under 19 ed Elite, maschili e femminili, che ha incoronato campioni Simona Monteverdi (Categoria elite kg 70) e Simone Perissinotto (Under 19 kg 55 Boxe).
«Accogliere WinterPark per la prima volta nei nostri padiglioni è stata una sfida che abbiamo voluto sostenere con convinzione, perché rappresenta perfettamente la direzione che Promoberg intende imprimere alla propria attività: aprire la Fiera a format capaci di generare valore per il territorio e di animare la città con proposte di alta qualità, che contribuiscano positivamente al benessere fisico (e non solo) della comunità» ha detto Luciano Patelli, presidente di Promoberg.
