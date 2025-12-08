Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 08 Dicembre 2025

WinterPark, super debutto: oltre 15mila partecipanti

LA FIERA. Dopo aver trasformato Bergamo nella capitale dell’attività fisica, il bilancio delle tre giornate di WinterPark 2025 racconta di un pubblico finalmente sempre più consapevole che il movimento fisico è la scelta giusta per vivere bene e più a lungo.

Redazione Web
Redazione Web
A tutto fitness al WinterPark
A tutto fitness al WinterPark

Bergamo

Si è chiusa dopo 258 ore di lezioni senza interruzione tenute da 130 icone del fitness nazionale e internazionale e tutte le coppe e medaglie distribuite ai vincitori dei Campionati ufficiali di tanti sport diversi, l’edizione 2025 di WinterPark, approdato per la prima volta a Bergamo.

Per l’occasione, nei 14.000 mq di spazi indoor della Fiera di Bergamo è stato allestito un vero e proprio parco divertimenti ricchissimo di attrazioni per tutti gli appassionati del fitness, dello sport e del benessere fisico. In tre giorni, Bergamo WinterPark ha accolto oltre 15.000 visitatori, che hanno preso parte a l ezioni, workshop, masterclass e competizioni.

WinterPark_ la folla all’ingresso
WinterPark_ la folla all’ingresso

Sei aree tematiche

II WinterPark si è sviluppato in sei grandi aree tematiche - Active, Fun, Power, Body&Mind, Sport e Relax - ognuna con un’offerta calibrata per un pubblico che, pur accomunato dallo stesso obiettivo, il benessere fisico, ha modi diversi con cui vuole raggiungerlo. L’’Active per il mondo funzionale, step e cardio, discipline proposte anche con format innovativi; il Fun dedicato al ballo fitness quindi Zumba, Reggaeton, Country Fitness, Glam Dance e tanto altro; il Body&Mind che ospitava yoga, pilates, meditazione e le pratiche olistiche per il benessere psicofisico. C’era anche l’area dedicata allo Sport, coordinata dal Cus Bergamo, dove i visitatori si sono cimentati con il tiro con l’arco, la ginnastica artistica e ritmica, il badminton, il tennistavolo e la scherma. E infine uno spazio per il Relax dove poter mangiare e recuperare energie tra una lezione e l’altra.

Le competizioni

Durante la fiera anche incontri agonistici
Durante la fiera anche incontri agonistici

Grande entusiasmo ha suscitato infine l’agonismo del settore Power.In scena importanti competizioni sportive: la Coppa Italia di Fight1 che ha visto protagonisti i campionissimi di kickboxing e MMA, anche della categoria Kids, premiando Gianni Vinay (Kick boxing miglior fighter), Giulio Carlini (Muay thai miglior fighter juniores), Stanislav Dascanio (Miglior fighter classe A), Sergio Soares e Cosimo Prete (Ex aequo MMA), Alessia Monopoli (Donne kickboxing miglior fighter); non meno attesa è stata la finale del Torneo Regionale di Pugilato Olimpico «Torneo Cinture Lombarde 2025», riservato alle categorie Under 19 ed Elite, maschili e femminili, che ha incoronato campioni Simona Monteverdi (Categoria elite kg 70) e Simone Perissinotto (Under 19 kg 55 Boxe).

«Accogliere WinterPark per la prima volta nei nostri padiglioni è stata una sfida che abbiamo voluto sostenere con convinzione, perché rappresenta perfettamente la direzione che Promoberg intende imprimere alla propria attività: aprire la Fiera a format capaci di generare valore per il territorio e di animare la città con proposte di alta qualità, che contribuiscano positivamente al benessere fisico (e non solo) della comunità» ha detto Luciano Patelli, presidente di Promoberg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Tiro con l'arco
Ginnastica
Badminton
Stanislav Dascanio
CUS Bergamo
Promoberg