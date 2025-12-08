WinterPark, super debutto: oltre 15mila partecipanti

Si è chiusa dopo 258 ore di lezioni senza interruzione tenute da 130 icone del fitness nazionale e internazionale e tutte le coppe e medaglie distribuite ai vincitori dei Campionati ufficiali di tanti sport diversi, l’edizione 2025 di WinterPark, approdato per la prima volta a Bergamo.

Per l’occasione, nei 14.000 mq di spazi indoor della Fiera di Bergamo è stato allestito un vero e proprio parco divertimenti ricchissimo di attrazioni per tutti gli appassionati del fitness, dello sport e del benessere fisico. In tre giorni, Bergamo WinterPark ha accolto oltre 15.000 visitatori, che hanno preso parte a l ezioni, workshop, masterclass e competizioni.

WinterPark_ la folla all’ingresso

Sei aree tematiche

II WinterPark si è sviluppato in sei grandi aree tematiche - Active, Fun, Power, Body&Mind, Sport e Relax - ognuna con un’offerta calibrata per un pubblico che, pur accomunato dallo stesso obiettivo, il benessere fisico, ha modi diversi con cui vuole raggiungerlo. L’’Active per il mondo funzionale, step e cardio, discipline proposte anche con format innovativi; il Fun dedicato al ballo fitness quindi Zumba, Reggaeton, Country Fitness, Glam Dance e tanto altro; il Body&Mind che ospitava yoga, pilates, meditazione e le pratiche olistiche per il benessere psicofisico. C’era anche l’area dedicata allo Sport, coordinata dal Cus Bergamo, dove i visitatori si sono cimentati con il tiro con l’arco, la ginnastica artistica e ritmica, il badminton, il tennistavolo e la scherma. E infine uno spazio per il Relax dove poter mangiare e recuperare energie tra una lezione e l’altra.

Le competizioni

Durante la fiera anche incontri agonistici Grande entusiasmo ha suscitato infine l’agonismo del settore Power.In scena importanti competizioni sportive: la Coppa Italia di Fight1 che ha visto protagonisti i campionissimi di kickboxing e MMA, anche della categoria Kids, premiando Gianni Vinay (Kick boxing miglior fighter), Giulio Carlini (Muay thai miglior fighter juniores), Stanislav Dascanio (Miglior fighter classe A), Sergio Soares e Cosimo Prete (Ex aequo MMA), Alessia Monopoli (Donne kickboxing miglior fighter); non meno attesa è stata la finale del Torneo Regionale di Pugilato Olimpico «Torneo Cinture Lombarde 2025», riservato alle categorie Under 19 ed Elite, maschili e femminili, che ha incoronato campioni Simona Monteverdi (Categoria elite kg 70) e Simone Perissinotto (Under 19 kg 55 Boxe).