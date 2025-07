Zogno, torna la Corrida di San Lorenzo: Ouhda difende il titolo conquistato nel 2024

Corrida di San Lorenzo mai così... veloce. Nel senso di in anticipo. Domenica 27 luglio a Zogno andrà in onda la 28ª edizione,e la scelta di questa data «anticipata» era l’unico modo per salvaguardarne il più possibile l’appeal in un calendario fitto. «Anche stavolta abbiamo fatto del nostro meglio per allestirla - spiega Roberto Ferrari, presidente dell’Atl. Valle Brembana, club organizzatore -. Non è stato per nulla semplice, ma rieccoci qui». Più di 10mila euro il montepremi.