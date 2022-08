«A 104 anni bloccata al caldo e senza ascensore»

Terzo piano senza ascensore . «Mia mamma – spiega Epis – è sulla sedia a rotelle da quasi 15 anni, non si può muovere da casa, perché nel condominio non c’è l’ascensore. L’appartamento è molto caldo e non c’è alcun modo di avere sollievo. Sarebbe bello poter avere un condizionatore . Ho provato a valutare alcune soluzioni per un impianto, ma economicamente non sono per me sostenibili». Il signor Epis, che ha 72 anni e una modesta pensione, fa appello ad Aler per trovare una soluzione . Se per un impianto di condizionatore non è proprio pensabile una risposta positiva, l’ascensore é un obiettivo che lo stesso ente si pone, come spiega il presidente di Aler Bergamo, Lecco e Sondrio Fabio Danesi: «Conosco bene la signora Francesca – dice –, le ho portato dei fiori in occasione dei suoi ultimi compleanni. Era andata a prendere nell’altra stanza delle caramelle da offrirmi. Il suo gesto mi aveva davvero commosso ed emozionato. Quando abbiamo pensato a una soluzione per la signora che abita al terzo piano, si era offerta la possibilità di traslocare in un appartamento a pian terreno. Ma onestamente non mi sembra una buona idea. Per una signora di quell’età un cambiamento simile, sarebbe deleterio, perderebbe tutti i riferimenti».