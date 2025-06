A Bergamo 69 posti per i dottorati di ricerca: anche sull’Intelligenza artificiale

È aperta la selezione per i corsi di dottorato di ricerca del XLI ciclo all’Università di Bergamo dove sono disponibili 69 posti, di cui 56 con borsa di studio, per 11 corsi. Fra le novità dei corsi che inizieranno il primo novembre 2025 ci sono il dottorato in Scienze umane e sociali e il percorso interdisciplinare e internazionale Artificial Intelligence for Sustainable Future, ovvero intelligenza artificiale per un futuro sostenibile.