A Bergamo per le cure. Arrivata bimba di Gaza

Gaza, l’Italia, la Lombardia. Il lungo viaggio di tre piccoli pazienti palestinesi s’è concluso mercoledì 11 giugno in tarda serata, con l’arrivo all’aeroporto di Linate poco dopo le 23. Tra di loro c’è anche una dodicenne, con politraumi e lesioni interne, destinata al «Papa Giovanni» di Bergamo per le cure del caso. Una quindicenne sarà invece presa in carico dal Policlinico di Milano, mentre a Niguarda sarà curato Adam, il bimbo di 11 anni che lo scorso 23 maggio ha perso i suoi nove fratelli a causa di un bombardamento israeliano su Khan Younis. A gestire i trasferimenti nei singoli ospedali è stata Areu, l’Agenzia regionale per l’emergenza-urgenza.

«Sforzo diplomatico intenso»

«È stata un’operazione non facile, far uscire persone da Gaza richiede uno sforzo diplomatico intenso», ha spiegato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, presente a Linate per accogliere i feriti e i loro familiari, insieme tra gli altri a Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare. «I bambini saranno curati nei migliori ospedali pediatrici italiani – ha aggiunto Tajani – perché poi possano riprendere la vita normale con le loro famiglie. Siamo pronti ad accoglierne altri, come abbiamo già fatto in precedenza».