Cronaca / Bergamo Città
Domenica 28 Dicembre 2025

A Bergamo e in Lombardia saldi in anticipo: al via da sabato 3 gennaio

COMMERCIO. Il momento dei ribassi arriva qualche giorno prima del solito in Lombardia. Tutto già pronto per gli affari post natalizi.

I saldi invernali quest’anno in Lombardia cominciano il 3 gennaio
I saldi invernali quest’anno in Lombardia cominciano il 3 gennaio

Bergamo

A Bergamo, così come nel resto della Lombardia, la data di avvio dei saldi invernali 2026 è quella di sabato 3 gennaio. La Regione ha stabilito anche la durata massima delle vendite promozionali, fissata in 60 giorni. Le offerte a prezzi ribassati si concluderanno quindi il 3 marzo 2026.

La tutela dei consumatori

Come ogni anno, il periodo dei saldi è accompagnato da una serie di regole precise a tutela dei consumatori. I commercianti sono tenuti a indicare in modo chiaro e trasparente il prezzo originario dei prodotti e la percentuale di sconto applicata. È invece facoltativo riportare il prezzo finale già scontato. Le informazioni fornite, sia all’interno dei negozi sia nelle comunicazioni pubblicitarie, devono essere veritiere e non ingannevoli: eventuali controlli potranno richiedere ai venditori di dimostrare la correttezza dei dati esposti.

La merce in saldo deve inoltre essere ben distinguibile da quella venduta a prezzo pieno. Qualora non sia possibile una separazione fisica, è necessario utilizzare cartelli o indicazioni chiare che evitino confusione per il cliente. Restano valide anche durante i saldi le normali tutele in caso di prodotti difettosi: il consumatore ha diritto alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso, presentando lo scontrino o comunque una prova d’acquisto, che è sempre consigliabile conservare.

Diffidare degli sconti eccessivamente elevati e prestare attenzione al prezzo finale da pagare. Dal 2023, grazie alla direttiva europea «Omnibus», i negozianti sono obbligati a indicare anche il cosiddetto «prezzo precedente», cioè il più basso praticato nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi, uno strumento in più per valutare la reale convenienza delle offerte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo