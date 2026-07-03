A Bergamo erogate 130 pensioni non dovute: danno di 12,5 milioni

L’attività investigativa ha riguardato un funzionario in servizio alla Direzione provinciale Inps di Bergamo che, con la complicità di due soggetti incaricati di procacciare potenziali beneficiari, avrebbe indotto diverse persone a credere di poter ottenere l’accredito di periodi di contribuzione volontaria tramite il versamento di somme di denaro.

Il funzionario, ritenuto infedele dagli investigatori, avrebbe effettuato accessi indebiti ai sistemi informatici dell’Inps, inserendo fittizi periodi di contribuzione agricola. Allo stesso tempo avrebbe incassato in contanti le somme versate dagli interessati, facendo loro credere che quegli importi sarebbero stati regolarmente versati nelle casse dell’Istituto.