A Bergamo inaugurato il «Primavera Park», alla Celadina fino al 24 maggio - Foto

Una lunga coda di bambini, adolescenti e famiglie in trepidante attesa per il «Primavera Park». Ha aperto i battenti questa sera, venerdì 24 aprile, il luna park alla Celadina, nell’entusiasmo dei più piccoli e dei tantissimi giovani in fila all’ingresso.

Primavera Park, l’inaugurazione

Tante anche quest’anno le attrazioni, con 55 giostre e anche qualche novità tra cui il «Mountain Yeti». Una serata speciale quella del debutto - iniziata con il taglio del nastro e della torta in presenza anche del vicesindaco e assessore al Commercio, Sergio Gandi -, durante la quale per la prima ora, dalle 20.30 alle 21.30, i visitatori hanno potuto usufruire di tutte le giostre al costo di un euro.