A Bergamo la mostra «Pokémon: 30 anni di artwork unici!» - Foto

Il mondo Pokémon torna a a Bergamo con una mostra inedita dedicata all’evoluzione artistica del gioco delle carte collezionabili. L’esposizione, dal titolo «Pokémon: 30 anni di artwork unici!», è ospitata negli spazi dello store Mirmex Collectibles, in via Bianzana 19, ed è aperta al pubblico nei fine settimana, dal 13 giugno al 5 luglio.

La mostra propone un viaggio storico e artistico attraverso trent’anni di illustrazioni Pokémon, con circa 200 opere realizzate da oltre 70 illustratori e figure di rilievo del settore. Il percorso, curato da alcuni tra i principali esperti italiani di carte Pokémon — Dave.Collecting, Pokereverse, Pokesignature, Profoak.lab e Mirmex — raccoglie pezzi provenienti da prestigiose collezioni private, mai riuniti prima in un’unica esposizione.

La mostra

(Foto di Colleoni) Alcune delle carte esposte

(Foto di Colleoni)

Al centro dell’allestimento anche carte autografate dagli artisti, testimonianze rare del rapporto diretto tra illustratore e opera. Tra i pezzi più importanti, l’unica carta nota firmata dal fondatore dei Pokémon Satoshi Tajiri e gli iconici Charizard del Set Base autografati da Mitsuhiro Arita, considerato una delle firme più celebri del realismo fantasy legato al mondo Pokémon.

I biglietti

I biglietti sono acquistabili esclusivamente su Prenotaunposto.it. Ogni ingresso comprende una consumazione al bar dello store Mirmex e una bustina di carte Pokémon. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni compiuti, accompagnati da un adulto.

Durante la mostra sarà organizzato anche un contest creativo rivolto ai più piccoli: i migliori disegni a tema Pokémon realizzati dai partecipanti saranno raccolti e valorizzati nel corso dell’evento.

Informazioni pratiche