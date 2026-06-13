A Bergamo la mostra «Pokémon: 30 anni di artwork unici!» - Foto
L’ESPOSIZIONE. Aperta tutti i fine settimana fino al 5 luglio negli spazi dello store Mirmex Collectibles, in via Bianzana.Lettura 1 min.
Bergamo
Il mondo Pokémon torna a a Bergamo con una mostra inedita dedicata all’evoluzione artistica del gioco delle carte collezionabili. L’esposizione, dal titolo «Pokémon: 30 anni di artwork unici!», è ospitata negli spazi dello store Mirmex Collectibles, in via Bianzana 19, ed è aperta al pubblico nei fine settimana, dal 13 giugno al 5 luglio.
La mostra propone un viaggio storico e artistico attraverso trent’anni di illustrazioni Pokémon, con circa 200 opere realizzate da oltre 70 illustratori e figure di rilievo del settore. Il percorso, curato da alcuni tra i principali esperti italiani di carte Pokémon — Dave.Collecting, Pokereverse, Pokesignature, Profoak.lab e Mirmex — raccoglie pezzi provenienti da prestigiose collezioni private, mai riuniti prima in un’unica esposizione.
Al centro dell’allestimento anche carte autografate dagli artisti, testimonianze rare del rapporto diretto tra illustratore e opera. Tra i pezzi più importanti, l’unica carta nota firmata dal fondatore dei Pokémon Satoshi Tajiri e gli iconici Charizard del Set Base autografati da Mitsuhiro Arita, considerato una delle firme più celebri del realismo fantasy legato al mondo Pokémon.
I biglietti
I biglietti sono acquistabili esclusivamente su Prenotaunposto.it. Ogni ingresso comprende una consumazione al bar dello store Mirmex e una bustina di carte Pokémon. L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni compiuti, accompagnati da un adulto.
Durante la mostra sarà organizzato anche un contest creativo rivolto ai più piccoli: i migliori disegni a tema Pokémon realizzati dai partecipanti saranno raccolti e valorizzati nel corso dell’evento.
Informazioni pratiche
La mostra sarà aperta il sabato e la domenica dal 13 giugno al 5 luglio, nello store Mirmex di via Bianzana 19 a Bergamo. L’accesso sarà suddiviso in quattro turni giornalieri: 9-11.30, 11.30-14, 14-16.30 e 16.30-19.
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