A Bergamo mamma muore a 55 anni. «Se n’è andata una stella»

Tre anni fa era arrivata la diagnosi di Sla, una malattia che Stefania ha affrontato con coraggio e determinazione. Nata a Bergamo, la sua famiglia era di origini pugliesi, con il padre che si era trasferito in città per lavorare come cancelliere in tribunale. Dopo il liceo Linguistico e la laurea in Scienze Politiche, Stefania ha lavorato come responsabile formazione dei più importanti marchi di profumi.

«Aveva a cuore la sua famiglia e i nostri tre splendidi figli, ha dato tantissimo agli altri, era una persona solare che andava d’accordo con tutti portando entusiasmo e gioia di vivere»

«Aveva a cuore la sua famiglia e i nostri tre splendidi figli, ha dato tantissimo agli altri, era una persona solare che andava d’accordo con tutti portando entusiasmo e gioia di vivere – racconta il marito –. Ci siamo conosciuti durante uno spettacolo dove io recitavo con il Teatro Prova, mentre lei era in platea con un’amica. Quando l’ho vista, ho subito preso una cotta per lei, ci conosciamo dal 1999 e abbiamo festeggiato a gennaio i 24 anni di matrimonio. Con la nascita dei figli ha preferito stare a Bergamo e insieme abbiamo mandato avanti l’attività di agenzia immobiliare (in via Tasso, ndr) – prosegue Eynard –. Stefania era molto empatica e conquistava subito fiducia e stima dei clienti e delle persone: si era anche candidata con +Europa conquistando tantissime preferenze. Parlava cinque lingue e aveva molte amiche anche all’estero, da Londra a Parigi: in queste ore stiamo ricevendo tantissime testimonianze».