A Bergamo pochi Neet ma laureati fermi al 25%. E calano le competenze

Bergamo ha pochi giovani che non studiano e non lavorano. Ma al dato positivo riguardante i Neet fanno da contraltare il calo delle competenze rispetto al pre-Covid, il tasso dei laureati sotto la media nazionale e la difficoltà nella formazione di profili tecnici, sempre più richiesti dalle aziende. È il quadro che emerge dalla ricerca di Fondazione Adapt «Orientare i talenti. Dalla filiera formativa all’orientamento esperienziale», presentata alla manifestazione OrientaTalenti 2026 che si è svolta al Mind – Milano Innovation District.

Pochi «Neet»

Secondo l’indagine, in provincia di Bergamo i Neet – giovani che non studiano e non lavorano – sono l’8,4%: il terzo valore più basso in Lombardia, dove la media è del 10,1%, e molto

«Definire l’8,4% un buon risultato solo perché è migliore della media significa dimenticare che sono comunque otto ragazzi su cento» inferiore a quella nazionale del 15,2%. Claudio Ghilardi, presidente provinciale dell’Anp (Associazione nazionale presidi) lega il risultato alla storia del territorio. «I dati positivi della provincia sono legati alla cultura del lavoro e al senso del dovere tipici di Bergamo: valori radicati, che portano a impegnarsi nello studio come nel lavoro». Ma il numero non deve diventare un motivo per abbassare la guardia. «Definire l’8,4% un buon risultato solo perché è migliore della media significa dimenticare che sono comunque otto ragazzi su cento. Sono giovani che rischiano di essere lasciati a se stessi. Bisogna chiedersi che cosa fanno e come possiamo raggiungerli», avverte Ghilardi.

Ma anche pochi laureati

Il quadro cambia quando si guardano i numeri dei laureati e l’analisi sugli apprendimenti. Secondo l’indagine, i laureati tra i 25 e i 39 anni sono al 25,1%: un dato sotto la media lombarda (34,4%) e italiana (30,9%). E, ancora, il 67,4% degli studenti bergamaschi di quinta superiore raggiunge risultati adeguati nelle competenze di italiano e matematica, secondo l’indicatore elaborato sulla base delle prove Invalsi. Un dato che colloca Bergamo al secondo posto in Lombardia, dopo Lecco, ma che registra un calo di 15,2 punti rispetto a prima della pandemia (a.s. 2018-19).

Competenze e digitale

Per Ghilardi la pandemia ha inciso, ma non basta a spiegare una flessione che persiste a distanza di anni: «Occorre guardare anche agli strumenti che oggi nutrono il pensiero dei ragazzi. Una volta c’erano i libri, i racconti, i giochi all’aperto, le esperienze nella natura, la

«È fondamentale l’educazione informale e non formale: la famiglia e l’ambiente in cui i bambini crescono» socializzazione. Oggi una parte di quella vita è stata sostituita dai social e dal mondo digitale». Ghilardi richiama l’impoverimento culturale e sposta l’attenzione fuori dalle aule: «È fondamentale l’educazione informale e non formale: la famiglia e l’ambiente in cui i bambini crescono. La scuola arriva quando hanno già cinque o sei anni e una parte della formazione è avvenuta prima». A incidere, aggiunge, è anche il modo in cui viene vissuto lo studio: «Oggi contano soprattutto il voto, la media e la competizione, mentre rischia di perdersi la passione per ciò che si impara».

Omar Capoferri, docente di lettere al liceo Falcone di Bergamo, invita a non considerare il calo degli apprendimenti come qualcosa di irreversibile: «Gli attuali studenti delle superiori hanno vissuto la pandemia tra le elementari e le medie. Per questo il biennio deve diventare anche un tempo di recupero e riallineamento. I ragazzi arrivano con alcune fragilità, ma sono colmabili. E se riusciamo a portarli a un livello adeguato, la scuola può incidere positivamente. Lo si vede confrontando i risultati Invalsi della seconda e della quinta: analizzandoli vediamo un miglioramento significativo in italiano, matematica e inglese. Questo dimostra che il lavoro didattico può fare la differenza».

La scelta della scuola