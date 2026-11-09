A Bergamo pochi Neet ma laureati fermi al 25%. E calano le competenze
LA RICERCA ADAPT. I giovani nullafacenti sono l’8,4%, sotto la media regionale. Tecnici ricercatissimi. Ghilardi: «La scuola però deve formare persone, non solo addestrare lavoratori».Lettura 3 min.
Bergamo ha pochi giovani che non studiano e non lavorano. Ma al dato positivo riguardante i Neet fanno da contraltare il calo delle competenze rispetto al pre-Covid, il tasso dei laureati sotto la media nazionale e la difficoltà nella formazione di profili tecnici, sempre più richiesti dalle aziende. È il quadro che emerge dalla ricerca di Fondazione Adapt «Orientare i talenti. Dalla filiera formativa all’orientamento esperienziale», presentata alla manifestazione OrientaTalenti 2026 che si è svolta al Mind – Milano Innovation District.
Pochi «Neet»
Secondo l’indagine, in provincia di Bergamo i Neet – giovani che non studiano e non lavorano – sono l’8,4%: il terzo valore più basso in Lombardia, dove la media è del 10,1%, e molto
«Definire l’8,4% un buon risultato solo perché è migliore della media significa dimenticare che sono comunque otto ragazzi su cento»
inferiore a quella nazionale del 15,2%. Claudio Ghilardi, presidente provinciale dell’Anp (Associazione nazionale presidi) lega il risultato alla storia del territorio. «I dati positivi della provincia sono legati alla cultura del lavoro e al senso del dovere tipici di Bergamo: valori radicati, che portano a impegnarsi nello studio come nel lavoro». Ma il numero non deve diventare un motivo per abbassare la guardia. «Definire l’8,4% un buon risultato solo perché è migliore della media significa dimenticare che sono comunque otto ragazzi su cento. Sono giovani che rischiano di essere lasciati a se stessi. Bisogna chiedersi che cosa fanno e come possiamo raggiungerli», avverte Ghilardi.
Ma anche pochi laureati
Il quadro cambia quando si guardano i numeri dei laureati e l’analisi sugli apprendimenti. Secondo l’indagine, i laureati tra i 25 e i 39 anni sono al 25,1%: un dato sotto la media lombarda (34,4%) e italiana (30,9%). E, ancora, il 67,4% degli studenti bergamaschi di quinta superiore raggiunge risultati adeguati nelle competenze di italiano e matematica, secondo l’indicatore elaborato sulla base delle prove Invalsi. Un dato che colloca Bergamo al secondo posto in Lombardia, dopo Lecco, ma che registra un calo di 15,2 punti rispetto a prima della pandemia (a.s. 2018-19).
Competenze e digitale
Per Ghilardi la pandemia ha inciso, ma non basta a spiegare una flessione che persiste a distanza di anni: «Occorre guardare anche agli strumenti che oggi nutrono il pensiero dei ragazzi. Una volta c’erano i libri, i racconti, i giochi all’aperto, le esperienze nella natura, la
«È fondamentale l’educazione informale e non formale: la famiglia e l’ambiente in cui i bambini crescono»
socializzazione. Oggi una parte di quella vita è stata sostituita dai social e dal mondo digitale». Ghilardi richiama l’impoverimento culturale e sposta l’attenzione fuori dalle aule: «È fondamentale l’educazione informale e non formale: la famiglia e l’ambiente in cui i bambini crescono. La scuola arriva quando hanno già cinque o sei anni e una parte della formazione è avvenuta prima». A incidere, aggiunge, è anche il modo in cui viene vissuto lo studio: «Oggi contano soprattutto il voto, la media e la competizione, mentre rischia di perdersi la passione per ciò che si impara».
Omar Capoferri, docente di lettere al liceo Falcone di Bergamo, invita a non considerare il calo degli apprendimenti come qualcosa di irreversibile: «Gli attuali studenti delle superiori hanno vissuto la pandemia tra le elementari e le medie. Per questo il biennio deve diventare anche un tempo di recupero e riallineamento. I ragazzi arrivano con alcune fragilità, ma sono colmabili. E se riusciamo a portarli a un livello adeguato, la scuola può incidere positivamente. Lo si vede confrontando i risultati Invalsi della seconda e della quinta: analizzandoli vediamo un miglioramento significativo in italiano, matematica e inglese. Questo dimostra che il lavoro didattico può fare la differenza».
La scelta della scuola
L’altra questione riguarda le scelte. La ricerca segnala che il 44% degli studenti bergamaschi sceglie un liceo, il 38,7% un istituto tecnico e la quota restante un professionale. La prevalenza liceale fa i conti con la richiesta crescente di figure tecniche da parte delle imprese. Ma per Capoferri il dato non va letto soltanto come un disallineamento da correggere. «Se quasi la metà sceglie il liceo, significa che le famiglie attribuiscono alla scuola anche finalità diverse dalla preparazione immediata al lavoro. Il rapporto con le imprese è importante, ma non può diventare il criterio esclusivo della formazione. Il mercato cambia rapidamente e la scuola non può inseguirlo con la stessa velocità», sottolinea. È una preoccupazione condivisa anche da Ghilardi: «La scuola deve formare persone nella loro integralità, non addestrare lavoratori. Deve mettere i ragazzi nelle condizioni di orientarsi, risolvere problemi e affrontare situazioni nuove. Il dialogo con il lavoro è utile, ma non può sostituire la missione educativa della scuola. Il punto non è scegliere tra cultura e occupazione, ma costruire un orientamento continuo che aiuti ciascuno a riconoscere attitudini e possibilità. Tenendo i giovani dentro percorsi di crescita, recuperare gli apprendimenti e rendere più consapevoli le scelte formative».
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