A «Bergamo Sposi» oltre duemila coppie da tutta la Lombardia per sognare e organizzare al meglio il matrimonio - Il video

«Bergamo Sposi» ha chiuso il sipario alla Fiera di Bergamo festeggiando il debutto nella versione autunnale con la partecipazione di oltre duemila coppie , arrivate nel capoluogo orobico da tutta la Lombardia. Per la 25esima edizione del salone dedicato al matrimonio ideato e promosso da Promozioni Confesercenti e organizzato da Ecspo Srl in collaborazione con Promoberg, dopo la buona adesione da parte delle imprese del settore (oltre sessanta, per circa 200 brand rappresentati, sui 2.500 metri quadrati della galleria centrale del polo fieristico di via Lunga) ha così ottenuto anche il buon riscontro da parte dei futuri sposi .