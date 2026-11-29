Una fila lunghissima in via XX settembre a Bergamo, nella mattinata di domenica 29 novembre. Il 13 dicembre si avvicina : decine e decine di famiglie hanno approfittato della giornata di sole per consegnare la letterina a Santa Lucia , in vista della festa più amata dai bambini bergamaschi.

Alla chiesa della Madonna dello Spasimo - più conosciuta come chiesa di Santa Lucia - centinaia di bambini hanno consegnato la loro letterina davanti alla statua, a cui hanno affidato sogni e desideri.