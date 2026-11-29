A Bergamo tutti in coda per la letterina a Santa Lucia - Video
LA FESTA. In via XX settembre, alla chiesa della Madonna dello Spasimo. In vista della festività più amata dai bambini e dalle loro famiglie.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Una fila lunghissima in via XX settembre a Bergamo, nella mattinata di domenica 29 novembre. Il 13 dicembre si avvicina: decine e decine di famiglie hanno approfittato della giornata di sole per consegnare la letterina a Santa Lucia, in vista della festa più amata dai bambini bergamaschi.
Alla chiesa della Madonna dello Spasimo - più conosciuta come chiesa di Santa Lucia - centinaia di bambini hanno consegnato la loro letterina davanti alla statua, a cui hanno affidato sogni e desideri.
Santa Lucia, la festa del 13 dicembre
Secondo la tradizione, Santa Lucia porta i doni accompagnata dal suo asinello nella notte tra il 12 e il 13 dicembre. I bambini preparano qualcosa da offrire a entrambi, poi vanno a dormire in attesa di scoprire, al risveglio, regali e dolci.
La devozione bergamasca ha radici antiche: nel 1807 venne autorizzata la ripresa della festa nella chiesa dello Spasimo, mentre la statua davanti alla quale vengono deposte le letterine fu collocata nel 1911. Da allora quel gesto continua a unire bambini, genitori e nonni nell’attesa di Santa Lucia.
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