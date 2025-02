A ChorusLife un maxi scivolo e servizi per i più piccoli

«Oltre le stelle» è il nuovo asilo nido di Simona Rossi inaugurato sabato 8 febbraio a ChorusLife, madrina dell’evento Giovanna Terzi Bosatelli. Un ambiente curato in ogni dettaglio, con un’impronta biofilica: colori che richiamano la natura, materiali naturali, piante vere e luci calde per mettere in connessione i bambini con la natura, seppur in un contesto urbano. «Crediamo – afferma Simona Rossi, titolare del nido – che l’educazione passi attraverso il gioco, le emozioni e il contatto con la natura. Questo progetto è un sogno che guarda “oltre le stelle” per offrire alle famiglie servizi di qualità per l’infanzia». Trentadue posti per bambini da 3 mesi a 3 anni, educatrici professionali che opereranno attraverso l’educazione emozionale e progetti outdoor con vari servizi del territorio.