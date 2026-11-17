Nato a Bergamo, il progetto «On the road» è arrivato a Napoli. Dal 9 al 16 novembre, 33 giovani tra i 16 e i 25 anni hanno vissuto l’esperienza di educazione stradale, prevenzione e promozione della cultura della legalità, salendo a bordo delle pattuglie delle forze dell’ordine.

Le candidature, inizialmente 208, hanno superato quota 300 nel corso della settimana, confermando l’interesse suscitato da un modello educativo fondato sulla partecipazione e sulla conoscenza delle istituzioni. I 33 partecipanti, accompagnati dall’équipe educativa dell’associazione «Ragazzi on the road», hanno affiancato gli operatori di forze dell’ordine e servizi pubblici, di giorno e n notturna.

«Un’esperienza sul campo»

«Non una semplice lezione teorica, ma una vera esperienza immersiva sul campo - ha sottolineato Michele di Bari, prefetto di Napoli - che lascerà tracce importanti in tutti ragazzi coinvolti e in tutti coloro che hanno preso parte al progetto». Le attività hanno coinvolto polizia di Stato, anche con la specialità della polizia stradale, l’Arma dei carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale, oltre ad esperienze dirette con vigili del fuoco, guardia costiera, capitaneria di porto, centrale operativa del 118.

Con la guardia di finanza Le attività hanno coinvolto la Polizia di Stato, anche con la specialità della Polizia Stradale, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale, consentendo ai ragazzi di conoscere da vicino le modalità operative, le responsabilità e le funzioni svolte quotidianamente a tutela della sicurezza pubblica.

«Una sfida culturale»