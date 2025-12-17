Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 17 Dicembre 2025
A4: chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano
IL CANTIERE. La A4 Milano-Brescia sarà chiusa per una notte nel tratto tra Dalmine e Capriate, in direzione Milano, per consentire ispezioni e lavori di manutenzione sui cavalcavia.
Capriate
La chiusura è prevista dalle 22 di giovedì 18 dicembre alle 5 di venerdì 19 dicembre. In questo lasso temporale, anche la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Brescia. Anche l’area di servizio «Brembo nord» sarà temporaneamente chiusa, dalle 20 alle 5.
Percorsi alternativi
Chi proviene da Brescia e deve raggiungere Milano: uscire obbligatoriamente a Dalmine, percorrere la viabilità ordinaria (SP525, via Dante Alighieri, via Vittorio Veneto, SP170) e rientrare in A4 a Capriate.
In caso di chiusura della stazione di Dalmine
Per entrare in A4 verso Milano, usare Capriate.
Per entrare in A4 verso Brescia, usare Bergamo.
Gli automobilisti sono invitati a programmare in anticipo il viaggio e a prestare attenzione alla segnaletica sul posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA