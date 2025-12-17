A4: chiusura notturna del tratto Dalmine-Capriate verso Milano

La chiusura è prevista dalle 22 di giovedì 18 dicembre alle 5 di venerdì 19 dicembre. In questo lasso temporale, anche la stazione di Dalmine sarà chiusa in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Brescia. Anche l’area di servizio «Brembo nord» sarà temporaneamente chiusa, dalle 20 alle 5.