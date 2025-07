A4, chiusure notturne ai caselli di Cavenago e Palazzolo

Chiusure notturne ai caselli del tratto bergamasco dell’autostrada A4, per lavori di pavimentazione e di ispezione dei cavalcavia.

Le chiusure

Dalle 22 di lunedì 28 alle 5 di martedì 29 luglio sarà chiuso il casello di Palazzolo, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consigliano le stazioni di Ponte Oglio, verso Milano, e Rovato, verso Brescia.