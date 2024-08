A4, chiusure notturne in arrivo per le stazioni di Trezzo e Bergamo

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione dei pali luce e attività di ispezione delle barriere antirumore, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Dalle 21 di lunedì 26 alle 5 di martedì 27 agosto: sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzion, Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Cavenago; in entrata verso Brescia: Capriate.

Dalle 21 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 agosto: sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Cavenago; in entrata verso Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia: Capriate.