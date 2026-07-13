Accademia Carrara, Gamec e artisti in strada: in Borgo Santa Caterina una notte dedicata alla cultura
L’EVENTO. Venerdì 17 luglio una passeggiata serale tra racconti, opere d’arte, laboratori per bambini e incontri con autori anima il Borgo d’Oro. Stop alle auto.Lettura meno di un minuto.
Prosegue il calendario delle «Notti del Borgo» con il terzo appuntamento dedicato alla cultura, all’arte e alla partecipazione. Venerdì 17 luglio Borgo Santa Caterina ospiterà «La Narrazione del Borgo», una serata speciale pensata per valorizzare la storia, il patrimonio culturale e lo spirito comunitario del Borgo d’Oro.
Dalle 19 alle 24 la via sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza e si trasformerà in un percorso pedonale diffuso, aperto all’incontro e alla scoperta. Lungo il Borgo saranno allestite postazioni narrative dedicate a racconti, testimonianze e approfondimenti sul territorio.
Protagoniste della serata saranno alcune importanti realtà culturali del quartiere. L’Accademia Carrara proporrà due momenti di approfondimento, alle 19.30 e alle 20.15, dedicati alla narrazione di alcune opere del museo. La Gamec coinvolgerà i più piccoli con laboratori creativi e attività dedicate dalle 19 alle 21/21.30. Il Circolo Narratori del Borgo proporrà giochi narrativi con tarocchi e storycards, mentre gli studenti dell’Accademia di Belle Arti guideranno workshop creativi con stampe e tote bag personalizzate. Presente anche la Libreria Ubik con incontri con autori e firmacopie.
L’iniziativa nasce per trasformare lo spazio urbano in un luogo di ascolto, relazione e condivisione, mettendo in dialogo cittadini, attività commerciali e istituzioni culturali. «Santa Caterina è un luogo con una storia centenaria, custode di un’identità spirituale e culturale che appartiene a tutti coloro che lo vivono – sottolinea il direttivo dell’Associazione –. Questa serata vuole essere un momento di condivisione per ritrovarsi e riscoprire insieme la bellezza del Borgo».
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