Accessi saliti del 15% nei pronto soccorso. «Ma manca il personale»

La Simeu, società italiana medici di emergenza e urgenza (che vede nel suo consiglio nazionale anche diversi esponenti di ospedali lombardi) denuncia una situazione assai critica e annuncia per il 17 novembre una mobilitazione in piazza a Roma vicino al Ministero della Salute . «Mancano oltre 5mila medici e 12mila infermieri, le attese per un ricovero sono sempre più lunghi. Occorrono decisioni rapide, dopo decenni di errori di programmazione», rimarca la Società italiana di medici di emergenza e urgenza.