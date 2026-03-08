Burger button
Cronaca / Bergamo Città Domenica 08 Marzo 2026

Accoltellamento vicino alla stazione, ferito un uomo. In fuga l’aggressore

IL CASO. Accoltellamento domenica sera 8 marzo in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo. Un uomo è stato ferito profondamente a una gamba, l’aggressore è poi fuggito prima dell’arrivo della polizia.

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore
Un’auto della polizia
Un’auto della polizia

Bergamo

L’aggressore è arrivato con il coltello già in mano e, secondo il racconto di un testimone, sembrava cercare proprio la sua vittima. Alla base dell’ennesima aggressione in centro a Bergamo potrebbe esserci un regolamento di conti. L’episodio è avvenuto domenica sera 8 marzo, intorno alle 20, in piazzetta Spada, lungo viale Papa Giovanni, a pochi passi dalla stazione: un’area già nota per episodi di violenza e degrado, inserita tra le «zone rosse» individuate dal tavolo sulla Sicurezza della Prefettura e quindi già particolarmente attenzionata dalle forze dell’ordine.

Dopo una breve discussione, l’uomo ha sferrato un fendente che ha colpito la vittima a una coscia, provocando una ferita profonda e un’abbondante perdita di sangue. Subito dopo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo di due pattuglie della Polizia di Stato e di un’ambulanza.

Il giovane ferito, un cittadino gambiano privo di documenti, è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell’Humanitas Gavazzeni. Sul posto gli agenti hanno raccolto la testimonianza di un ragazzo che ha assistito alla scena, utile a ricostruire la dinamica di un’aggressione che si inserisce in un quadro già critico per la zona.

