Accusata di aver ucciso i figlioletti: assolta Monia Bortolotti. Resterà in Rems per dieci anni

La Corte d’Assise di Bergamo ha assolto nella mattinata di giovedì 13 novembre Monia Bortolotti, 29 anni, di Pedrengo, imputata per la morte dei suoi due figli, Alice e Mattia, avvenute nel 2021 e nel 2022.

Per la morte della primogenita Alice, la Corte ha pronunciato l’assoluzione «perché il fatto non sussiste»: secondo i giudici non esistono elementi probatori sufficienti per affermare che si sia trattato di un omicidio. Diversa la conclusione per la morte del piccolo Mattia, per la quale l’imputata è stata assolta per totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La Corte ha riconosciuto che la donna fosse affetta da un grave disturbo psichiatrico tale da escludere completamente la responsabilità penale.