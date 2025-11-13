Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025
Accusata di aver ucciso i figlioletti: assolta Monia Bortolotti. Resterà in Rems per dieci anni
IL PROCESSO. La Corte d’Assise: nessuna prova per la morte di Alice. Per Mattia incapacità totale. Confermata la permanenza in Rems.
La Corte d’Assise di Bergamo ha assolto nella mattinata di giovedì 13 novembre Monia Bortolotti, 29 anni, di Pedrengo, imputata per la morte dei suoi due figli, Alice e Mattia, avvenute nel 2021 e nel 2022.
Per la morte della primogenita Alice, la Corte ha pronunciato l’assoluzione «perché il fatto non sussiste»: secondo i giudici non esistono elementi probatori sufficienti per affermare che si sia trattato di un omicidio. Diversa la conclusione per la morte del piccolo Mattia, per la quale l’imputata è stata assolta per totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La Corte ha riconosciuto che la donna fosse affetta da un grave disturbo psichiatrico tale da escludere completamente la responsabilità penale.
Pur assolta per entrambi i casi, Bortolotti non torna in libertà. I giudici hanno disposto per lei una misura di sicurezza detentiva: rimarrà nella Rems di Castiglione delle Stiviere per dieci anni, periodo dopo il quale la sua condizione verrà valutata ogni sei mesi per verificarne la pericolosità sociale. L’imputata, difesa dall’avvocato Luca Bosisio, non era in aula. Nella scorsa udienza il pm Maria Esposito aveva chiesto la condanna all’ergastolo.
