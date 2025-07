Acqua, ne resta la metà del 2024. Ma la siccità è lontana

Il confronto con il passato

L’analisi dei singoli bacini

Nei bacini idrici dei due principali fiumi bergamaschi, Brembo e Serio , le percentuali sono peggiori. Nel bacino del Brembo ci sono, grazie agli invasi, appena 6 milioni di metri cubi d’acqua (il 50% in meno rispetto alla media), mentre in quello del Serio ce ne sono 13 (il 35% in meno) sempre grazie ai bacini artificiali.

Il manto nevoso

Un altro dato oggettivo che balza all’occhio riguarda il manto nevoso. Quest’anno già a fine giugno non c’era più neve, proprio come accaduto nel 2022. Il paragone è impietoso, sia con l’anno scorso (783 milioni di metri cubi d’acqua erano ancora accumulati nella neve ad alta quota), sia con i 239 milioni di media.

Due le conseguenze: la prima è che il sole e le temperature elevate stanno già facendo sciogliere, invece che la neve dei mesi scorsi, i ghiacciai (dove ancora sono presenti); la seconda è che per il prosieguo dell’estate non si può contare sul lento scioglimento della neve, che garantisce un approvvigionamento costante ai fiumi del fondovalle.

Il dato sul manto nevoso potrebbe variare in maniera sensibile nel prossimo bollettino dell’Arpa, nel quale potrebbero essere calcolate le nevicate del fine settimana del 5 e 6 luglio, anche se non bisogna illudersi, considerato che si è trattato solo di una leggera spolverata.

Il livello del Sebino

In pochi giorni il livello del Sebino è risalito di quasi venti centimetri.

Gli altri numeri per comprendere l’andamento delle scorte d’acqua sono quelli registrati quotidianamente dal Consorzio dell’Oglio, l’ente che regola il deflusso dal Sebino, e quindi anche l’altezza idrometrica del lago. I dati consultabili quotidianamente sul sito laghi.net rivelano gli effetti delle recenti piogge: in pochi giorni il livello del Sebino è risalito di quasi venti centimetri. L’andamento dell’altezza idrometrica del lago d’Iseo nel 2025 è stato molto particolare: da fine gennaio a fine giugno il suo livello è sempre rimasto costantemente sopra la media, fino a sfiorare, il 4 giugno scorso, i 109 centimetri sopra lo zero idrometrico, grazie alle continue e abbondanti piogge primaverili. In un mese, però, il caldo torrido lo aveva fatto precipitare fino ai 59 centimetri di sabato scorso: è bastato un mese per «perdere» mezzo metro d’acqua. Poi da sabato il lago è velocemente risalito fino a raggiungere, ieri pomeriggio, i 79 centimetri.