Raffiche di vento a oltre 90km/h, decine di alberi caduti in città e provincia - Foto e video

La cronaca della serata di maltempo

Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco

A Bergamo sono cadute almeno 30 piante secondo un primissimo bilancio del Comune. Alberi caduti si segnalano un po' ovunque in via David e Amighetti e Ghirardelli, Malpensata, in viale delle Mura, via Grataroli, via Corridoni, tra le più colpite in città, ma anche in viale Papa Giovanni diversi rami sulla strada. Piante sulla carreggiata anche al Rondò delle Valli fino a via Martinella.