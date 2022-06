Addio a Rina, per 106 anni anima e cuore di Boccaleone

«Per me è stata un modello di vita, da lei ho appreso l’amore per la comunità». Sandra Savoldelli ricorda con amore la zia Pierina Agliardi, detta Rina, deceduta alla veneranda età di 106 anni. «Per me è stata come una mamma - dice con affetto Sandra -, mi ha insegnato molto dal punto di vista sociale, umano e caritativo». Rina accoglieva tutti, amava ascoltare e dare consigli: passione per l’insegnamento, amore per la famiglia, vicinanza al prossimo e impegno nella parrocchia di Boccaleone, dove ha sempre vissuto. Era diventata insegnante nel 1942 dopo gli studi magistrali dalle suore Canossiane di via Pignolo e poi al Secco Suardo. A Carenno (Lecco) il primo incarico, poi il provveditore le affidò l’incarico di vigilatrice per accogliere i bambini in arrivo dalla Libia. Finita la guerra tornò a insegnare nelle elementari di Locatello, Levate, Endine e per 27 anni a Grassobbio. «Gli ex alunni l’amavano e fino all’ultimo sono venuti a trovarla».