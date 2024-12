Addio al pioniere della cardiochirurgia: «Perdiamo la memoria dell’ospedale»

«Ti chiamavano Maggiore/con reparti per il cuore/e poi sono arrivati anche quelli trapiantati»: le aveva spedite lui a L’Eco di Bergamo queste rime, nel 2012, durante il trasloco dal vecchio ospedale in largo Barozzi al nuovo «Papa Giovanni». Lui, Roberto Tiraboschi, cardiochirurgo, era legato all’istituzione ospedale come a un parente stretto; al Maggiore aveva esordito come cardiochirurgo, pioniere della cardiologia e cardiochirurgia moderna e pilastro dell’équipe che Lucio Parenzan aveva saputo creare: nella notte ormai passata alla storia fra il 22 e il 23 novembre 1985, quando si effettuò il primo trapianto di cuore ai Riuniti, il terzo in assoluto in Italia, in sala operatoria c’era lui, con Federico Brunelli, Vittorio Vanini e Paolo Ferrazzi, che fece sia il prelievo sia il trapianto. E solo qualche settimana fa Roberto Tiraboschi aveva visto la realizzazione dell’evento che aveva caldeggiato: la celebrazione dei cent’anni dalla nascita del suo maestro Lucio Parenzan . Martedì, a 83 anni, Roberto Tiraboschi si è spento: lascia la moglie Matilde, i figli Mara, Claudio e Lorenzo e i nipoti Federico e Giorgio.

«Era un catalizzatore di energie positive, il suo humour era coinvolgente, la sua disponibilità ad aiutare i colleghi illimitata: ricordo una notte in cui, giovane cardiochirurgo, ero in pesante difficoltà con un bimbo malato, lui mi diede una grande mano senza battere ciglio. Non ho mai smesso di ringraziarlo» dichiara Paolo Ferrazzi «La sua scomparsa ci lascia attoniti, nessuno di noi, che con lui abbiamo lavorato quando la cardiochirurgia di Bergamo aveva raggiunto la fama internazionale, era preparato – ricorda commosso Paolo Ferrazzi, primario emerito del “Papa Giovanni”, già direttore del Dipartimento cardiovascolare del «Papa Giovanni», oggi direttore del Centro per la cardiomiopatia ipertrofica al Policlinico di Monza – . Era una delle massime autorità mondiali nel campo dell’aorta, e non ha mai smesso di fare del bene, si impegnava con la onlus The Heart of Children, in giro per il mondo, aveva la grande dote di saper fare gruppo, una dote rara e di grande importanza, soprattutto in un ospedale. Era un catalizzatore di energie positive, il suo humour era coinvolgente, la sua disponibilità ad aiutare i colleghi illimitata: ricordo una notte in cui, giovane cardiochirurgo, ero in pesante difficoltà con un bimbo malato, lui mi diede una grande mano senza battere ciglio. Non ho mai smesso di ringraziarlo».

«L’ospedale era la sua vita, ci mancherà»

«Un grandissimo esempio per i giovani, con lui perdiamo la memoria dell’ospedale – rimarca Michele Senni, direttore del Dipartimento cardiovascolare dell’Asst Papa Giovanni –. Era un grandissimo esperto dell’aorta, ed era soprattutto un portabandiera della missione della cardiochirurgia. Legatissimo all’ospedale, alla scuola di Parenzan, rappresenta un esempio che tutti i giovani medici dovrebbero seguire: l’ospedale era la sua vita, la cura era il suo principale obiettivo, sempre e comunque. Seguiva ancora oggi i convegni e le nostre riunioni di Dipartimento. Ci mancherà».

La passione per la poesia