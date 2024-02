Addio alla maestra Elena Carminati: aveva 104 anni, una vita in cattedra

Se n’è andata a 104 anni la maestra Elena Carminati, dal 2018 ospite della Casa di riposo Santa Chiara, in città. La sua è stata una vita dedicata all’insegnamento, che ha interpretato come servizio ai più fragili. Nata a Bergamo, aveva vissuto per qualche anno a Sarnico, dove sarà sepolta. Ancora bambina si era trasferita con la famiglia in città, in viale Vittorio Emanuele. Dopo il diploma di maestra elementare aveva insegnato in provincia, facendo le prime esperienze nelle scuole di Zambla e a Mapello, per poi continuare nella scuola sperimentale speciale di via Borfuro, a Bergamo.