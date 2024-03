Addio allo storico passaggio a livello di Bergamo: arrivano sottopasso e rotatoria

Lo storico passaggio a livello di via King chiuderà l’anno prossimo in primavera, quando sarà inaugurato il nuovo sottopasso e con esso parte della viabilità di via Carducci, ridisegnata con la riqualificazione del comparto ex segherie «Beretta». I tasselli si stanno componendo, una piccola rivoluzione per il collegamento tra i quartieri San Paolo e Villaggio degli Sposi.