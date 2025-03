Addio a Bianca Abbatescianni, mamma di Alessandra Gallone

Chi era Bianca Abbatescianni

Laureata in Lettere, per anni Bianca Abbatescianni ha insegnato nelle scuole elementari di montagna, soprattutto in Valle Imagna , prima del trasferimento all’Ufficio Iva di Bergamo.

Nel quartiere di Loreto, dove ha sempre vissuto, la conoscevano in tanti. In via Broseta, fino a qualche mese fa, non era improbabile incrociarla per strada, in jeans e scarpe da ginnastica. «Era una donna sportiva, dolcissima, alla quale tutti volevano bene – la ricorda la figlia Alesssandra –. Per gli amici di Beatrice (la nipote, ndr) era la “nonna White”. Le volevano bene ed era davvero un po’ la nonna di tutti. Ma è stata anche, soprattutto, la donna della cura, che ha assistito per tanti anni l’amato marito in carrozzina. Ha fatto una vita da caregiver».