Addio a Gianluigi Pezzotta, Bergamo piange il clown Margherito: dal suo sogno le ambulanze a misura di bimbo

Bergamo piange Gianluigi Pezzotta, l’amatissimo clown Margherito, campione di sorrisi e di solidarietà. Aveva 71 anni e si è spento sabato sera, 23 marzo, all’ospedale Papa Giovanni dove era ricoverato da qualche settimana. Quest’anno aveva raggiunto il traguardo dei 50 anni di attività da clown, per lui non solo una professione, ma anche un modo di aiutare il prossimo. L’artista è stato infatti «papà» dell’associazione «Un naso rosso per...», di cui era ancora presidente, nata nel 2004 con l’obiettivo di dare speranza a chi soffre con l’ «Ambulaclaun», l’ambulanza a misura di bambino. Il primo mezzo di trasporto sanitario arrivò nel 2005, il secondo dieci anni più tardi.

Appena si è diffusa la notizia, anche sui social si sono moltiplicati i ricordi e i messaggi di cordoglio: «Un formidabile artista – si legge in un post – unico nel tuo genere e nella tua grande sensibilità. «Grazie per tutto il bene che hai portato nel mondo – si legge in un altro messaggio – grazie per il tuo sorriso e per quello che sei stato». E ancora: «Ti porteremo sempre nel cuore», «Hai piantato un seme che non morirà mai».