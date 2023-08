Addio a Guizzetti, una vita dedicata all’insegnamento

È morto mercoledì all’età di 80 anni il professor Raffaele Guizzetti, che abitava in città. Una vita, la sua, dedicata all’insegnamento nelle scuole superiori.Laureato a pieni voti in Biologia, aveva insegnato chimica e scienze sino al pensionamento al Liceo Paolo Sarpi di Città Alta. La sua cultura e il continuo e costante aggiornamento nell’ambito didattico venivano puntualmente riconosciuti dai numerosi studenti susseguitisi nei suoi parecchi anni da docente. Guizzetti era il primogenito di una nota famiglia di professionisti. Il papà, Gian Battista, è stato primario (negli anni Sessanta) del reparto di Urologia degli ex Ospedali Riuniti, come pure il fratello Claudio. Gli altri fratelli sono Giorgio (fisico e docente all’università di Pavia) Fabrizio, Bruno e Biancamaria (avvocati con studi professionali a Bergamo), Giovanna e Pucci, scomparso quasi due anni or sono (dirigente d’azienda). I funerali avranno luogo venerdì mattina 25 agosto alle 10 nella casa del commiato di via Surdi 36.