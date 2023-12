Aerei, prezzi alle stelle. E in tanti rinunciano alle vacanze invernali

Meno viaggi, sempre più appannaggio di chi può spendere molto, e il tentativo delle agenzie di dirottare i turisti su destinazioni più vicine, raggiungibili senza voli aerei. È questa la tendenza anche in provincia di Bergamo. D’altronde c’è poco da fare: per una settimana alle Maldive servono in media 5-6mila euro a persona, altrettanti per una settimana sugli sci in un albergo 4 stelle in Italia (in questo caso a famiglia).

C’è chi rinuncia alle ferie, ma anche a fare ritorno al Sud: troppo alti i costi dei viaggi anche per raggiungere il Meridione e le isole, in barba alle garanzie che i vettori dovrebbero assicurare in termini di «continuità territoriale». «Tornare a casa per le vacanze, per chi ha la famiglia al Sud sta diventando complicato – ammette Vincenzo Ambrosio, titolare dell’agenzia “Le Chic” di via Tasso –. Le associazioni di categoria hanno chiesto all’Europa di intervenire per far sì che le compagnie aeree si prendano le responsabilità di proteggere le persone, ma è un iter molto lungo e anche il governo dovrebbe prendere posizione». L’alternativa a un costoso viaggio in aereo, secondo Ambrosio, c’è: «Proviamo a proporre altri tipi di viaggio, benessere, montagna, chalet, dirottando le vacanze economicamente più impegnative in altri periodi dell’anno». Gettonate, per restare sulle località esotiche, destinazioni come Sri Lanka, Indonesia e Capoverde, dove si può recuperare almeno parzialmente il costo del volo risparmiando sulle strutture. «Capoverde, in particolare, è una destinazione molto buona che potrebbe essere valorizzata, anche in considerazione del fatto che c’è un volo diretto da Bergamo – dice Giuseppe Vanini, responsabile dell’agenzia “Borgo Viaggi” di via Carnovali –. Stiamo assistendo a una certa stabilizzazione dei prezzi, sperando in un rimbalzo verso il basso per i primi mesi del 2024, tenendo conto anche del calo dei carburanti e di altri costi. Noi partiremo presto anche con i viaggi organizzati in Liguria a Ischia e in altre località italiane, proponendo viaggi in autobus o in treno».