Aeroitalia, più di 20 nuovi voli da Orio per la stagione estiva

Aeroitalia consolida il rapporto con Sacbo e annuncia le destinazioni in partenza da Orio per la prossima stagione estiva, con più di venti nuovi collegamenti verso le località turistiche. Attualmente la nuova compagnia Aeroitalia collega Bergamo con Roma Fiumicino, Londra Heathrow, Catania e Bacau in Romania, mentre martedì 6 dicembre annuncerà i nuovi voli, che sono peraltro già prenotabili dal sito della compagnia con un prezzo base di 49,99 euro destinato a variare in base al rapporto tra domanda e offerta e alla percentuale di riempimento dell’aeromobile.