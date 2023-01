Aeroitalia, taglio ai voli da Orio: cancellato Londra, ridotto Fiumicino

Aereoi...taglia. Dopo più di un mese dall’annuncio di 27 rotte per la prossima stagione estiva in quel di Orio al Serio, la compagnia aerea, ha dato una notevole sforbiciata al suo network. Tanto per cominciare il volo per Londra Heathrow è già rimasto a terra e difficilmente riprenderà quota. «I costi dello scalo sono troppo elevati» commenta Gaetano Intrieri, Ceo di Aeroitalia. Ergo, non se ne fa più nulla: i soli due voli dei prossimi mesi sono schedulati per il 12 e 15 febbraio, prima e dopo il nulla. Quindi i collegamenti con la capitale inglese restano garantiti da Ryanair ed Easyjet, rispettivamente su Stansted e Gatwick.