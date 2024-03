Aeroporti, Sala su fusione Sea-Sacbo: «Impossibile. Bergamo non vuole»

Il sindaco di Milano è poi tornato sul dossier Sea-Sacbo, le due società che gestiscono gli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio. Palazzo Marino detiene il 54,81% delle azioni di Sea che a sua volta possiede la maggioranza relativa di Sacbo.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

(Foto di Daniel Dal Zennaro) «Abbiamo provato per anni a fare una fusione con Sacbo che non è mai partita, perché a Bergamo non vogliono perdere il controllo di un asset che controllano interamente», ha spiegato Sala.

«Da un lato li capisco - ha aggiunto -, dall’altro è l’ennesima dimostrazione che è difficile fare operazioni del genere. Con Sacbo basta, non si riesce a fare. Se ci sono altre opzioni, così come ero possibilista con Sacbo, potremmo diluire la nostra quota a patto che abbia un significato industriale. Al momento però non c’è nulla».

La risposta di Sacbo: «Nessun processo di fusione all’ordine del giorno»