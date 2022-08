Aeroporto Il Caravaggio, per aiutare i passeggeri ci sono i «facilitatori»

Si chiamano facilitatori, e sono i veri e propri «angeli custodi» dei passeggeri in transito nell’aeroporto Caravaggio di Orio al Serio . Si tratta di una decina di giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che prestano servizio nello scalo bergamasco. «La loro funzione principale è quella di girare all’interno delle sale per dare una mano ai passeggeri in difficoltà» , ha detto Manuela Cipolla, una delle responsabili della Customer experience, l’assistenza passeggeri. «Abbiamo attivato questo servizio circa tre mesi fa. I giovani, appositamente formati, vengono dislocati nei punti fulcro, tra check-in, gate e nastro dei bagagli, in modo da dare un’assistenza a 360°».