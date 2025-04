Aggredì dottoressa all’ospedale «Papa Giovanni»: giovane condannato

Insulti e minacce anche a Treviglio

Arrestato per resistenza e lesioni aggravate, in seguito alla convalida per lui era stata disposta la misura cautelare del carcere. Mercoledì 2 aprile è stato condannato in abbreviato a sei mesi di reclusione, pena sospesa, ed è stato rimesso in libertà. «Chiedo scusa, non sono solito comportarmi così», ha affermato in udienza. Il prossimo 15 aprile ci sarà l’udienza per quanto accaduto il 28 febbraio a Treviglio (le accuse sono di resistenza e danneggiamento). In quell’occasione, uscito da una comunità, il giovane (incensurato) si presentò all’ospedale dicendo di non sentirsi bene. Poi diede in escandescenza, con insulti, minacce e oggetti lanciati contro gli operatori sanitari. Fu arrestato dai carabinieri.