Aggressione capotreno a Genova: martedì sciopero nazionale delle ferrovie

Le fasce di garanzia

Trenord annuncia che anche i treni regionali e suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potranno subire cancellazioni e variazioni di percorso. Le fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 non sono coinvolte dallo sciopero.

Arriveranno alla destinazione finale i treni con orario di partenza antecedente alle 09 e orario di arrivo alla destinazione finale entro le 10. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it e seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in «real-time» tramite l’App. L’azienda invita a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, sia alleinformazioni in scorrimento sui monitor.

Accoltellamento di un capotreno a Genova

I carabinieri hanno fermato un egiziano di 21 anni e una ragazza italiana di 16 anni per l’accoltellamento del capotreno avvenuto all’ora di pranzo a Rivarolo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il dipendente ha chiesto il biglietto ai due. È nata una discussione e a quel punto il capotreno li ha fatti scendere.Una volta a terra il maggiorenne ha tirato fuori il coltello e lo ha colpito due volte. La coppia è in caserma per l’interrogatorio.