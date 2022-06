Aiuti dopo la crisi per la pandemia, due milioni di euro a cinema e teatri

Arrivano i fondi per aiutare cinema e teatri: con il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, c’è un ricco bouquet di finanziamenti in tutta Italia e anche la Bergamasca ne trarrà beneficio, grazi e a quasi due milioni stanziati per cinema e teatri orobici, suddivisi – più precisamente – tra quattro cinema e un teatro.