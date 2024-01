Al Bano autografa il suo vino, bagno di folla a Curno - Foto e video

Sono arrivati in tantissimi mercoledì 31 gennaio a Curno per salutare Al Bano, ospite allo «Spazio Conad» all’interno del centro commerciale. Cantautore e personaggio dello spettacolo conosciuto in tutto il mondo, Albano Carrisi è anche produttore di vino nelle sue tenute a Cellino San Marco (Brindisi).

In questi giorni Al Bano si trova a Milano per lavoro e ha accolto l’invito del supermercato bergamasco ad autografare le «sue» bottiglie in vendita tra gli scaffali. La visita, avvenuta verso le 16,30, si è trasformata subito in un momento di festa tra applausi, cori, selfie e «dediche» musicali da parte dei fan.