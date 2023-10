Al cimitero attesi quasi 40mila visitatori: «Rispettiamo il decoro del luogo» - I nuovi orari

Gli orari

Il trasporto interno

Fino al 5 novembre gli ingressi al Monumentale saranno consentiti solo a piedi. Per gli anziani e chi ha problemi di deambulazione, dal 31 ottobre al 4 novembre sarà comunque attivo il servizio di trasporto interno, con un pulmino a disposizione mattina e pomeriggio. Tutto il personale - sei guardiani per turno, in totale dodici - sarà dispiegato per i servizi di guardianìa e offrire assistenza ai visitatori. Per orientarsi tra le oltre 195mila sepolture, sul sito del Comune, in homepage, resterà visibile il link «Trova il tuo defunto», che permette di visualizzare la mappa del cimitero e localizzare la tomba cercata. È lo stesso servizio che offre il totem elettronico all’ingresso del cimitero.