Al Luna park in campo anche 15 steward. I giostrai: «Luogo di svago, non di risse»

Prevenzione dal punto di vista della sicurezza e sconti in base alle esigenze della clientela. Venerdì sera, in occasione della Festa di Sant’Alessandro, ritorna il tradizionale Luna park alla Celadina: l’inaugurazione sarà alle 20 di venerdì 23 agosto e per la prima ora tutte le giostre costeranno solo un euro. Il Luna park resterà allestito fino al 22 settembre e quest’anno vedrà la presenza di 15 steward per monitorare al meglio l’area, dopo le risse dell’anno scorso.

Le misure previste

L’inaugurazione sarà alle 20 di venerdì 23 agosto e per la prima ora tutte le giostre costeranno solo un euro «Abbiamo deciso di garantire ancora maggiore sicurezza - evidenziano Armando Piccaluga e Marco Ballarini, tra i responsabili del Luna park - con la presenza di steward che sorveglieranno sia l’ingresso, sia l’interno». Inoltre sarà vietato entrare con bottiglie di vetro. E «ci sarà la collaborazione delle forze dell’ordine e della polizia locale che presidieranno la zona». Stefany Piccaluga, giostraia, figlia di Armando, ci tiene a sottolineare che «durante la fiera della scorsa primavera, non si è verificato alcun episodio spiacevole». In ogni caso, «abbiamo scelto di impiegare comunque gli steward, perché per noi la sicurezza è al primo posto».

Al Luna park saranno presenti 65 giostre con circa 400 operatori. Tra le molte attrazioni, ci saranno i tradizionali autoscontri, la giostra a seggiolini, il tappeto volante, il booster, la nuvola e il polipo. «Quest’ultima è una giostra che manca da anni - precisa Ballarini -. Ha grandi “tentacoli”, con postazioni al cui interno possono stare 4-5 persone ed è una giostra che gira e sale in altezza per circa 6-7 metri». Quest’anno ci sarà anche una particolare novità: il 4 settembre è stata organizzata una serata a tema «Jurassic Park» con i «dinosauri» nel piazzale delle giostre per far divertire ancora di più i bambini.

Il cartello appeso: «Questo è un luogo di divertimento adatto a tutte le età. Tutti sono i benvenuti, tranne quelli che con il loro comportamento vanno a disturbare il nostro lavoro e il divertimento di quelli che vogliono passare una bella giornata. No ai “bulletti”»

«No ai bulletti»

Per quanto riguarda le promozioni, ce ne saranno di particolari ogni mercoledì, ma non è escluso che ne siano previste altre. «Ne lanceremo svariate durante la settimana - spiega Stefany Piccaluga - in base alle esigenze della cittadinanza: infatti, abbiamo pensato di fare una sorta di sondaggio durante la prima sera per comprendere quali promozioni preferirebbero i cittadini». L’idea è anche quella di «andare incontro alle famiglie - precisa Ballarini - senza però escludere gli altri clienti». Compresi i giovani, ai quali Ballarini lancia un appello: «Sono i benvenuti al Luna park, però devono venire qui solo per divertirsi. Abbiamo anche esposto i cartelli: “Questo è un luogo di divertimento adatto a tutte le età. Tutti sono i benvenuti, tranne quelli che con il loro comportamento vanno a disturbare il nostro lavoro e il divertimento di quelli che vogliono passare una bella giornata. No ai “bulletti”».

Il Luna park è aperto lunedì, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 a mezzanotte; mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.30 all’una di notte e domenica dalle 16.30 a mezzanotte

I controlli ad agosto 2023

(Foto di Bedolis) La polizia nell’edizione del 2023

(Foto di Bedolis)

Lo scorso anno

Lo scorso agosto, infatti, il giorno dell’inaugurazione c’era stata una rissa tra una trentina di ragazzini, immediatamente sedata dagli steward. Uno dei giovani aveva estratto un coltello, mentre altri avevano lanciato bottiglie di vetro e un bidone dell’immondizia pieno di bottiglie contro gli steward, senza - fortunatamente - riuscire a colpirli. Mentre il titolare di una delle attività del Luna Park era stato colpito alla gamba. Proprio per evitare episodi di questo tipo, fin da subito i responsabili hanno deciso di blindare il Luna park e renderlo il più sicuro possibile.

Le info utili