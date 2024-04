Al Papa Giovanni XXIII la «Stella di Fondazione Trapianti»

Un nuovo, prestigioso riconoscimento per l’attività dell’ASST Papa Giovanni XXIII nell’ambito della donazione e del trapianto di organi. La Fondazione Trapianti Onlus, presieduta dalla dottoressa Marina Morgutti, affiancata dal coordinatore scientifico dottor Sergio Vesconi, ha consegnato all’ospedale bergamasco la «Stella di Fondazione Trapianti», per il particolare impegno per lo sviluppo della cultura della donazione di organi e tessuti e dell’attività di trapianto.