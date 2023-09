Al via i corsi di lingue all’Università: possono partecipare anche gli esterni

Prenderanno il via a ottobre i corsi di lingua straniera e di italiano per stranieri, organizzati dal Centro Competenza lingue dell’Università degli studi di Bergamo, pensati per chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze linguistiche, imparare una nuova lingua o perfezionare alcune capacità utili all’esercizio della propria professione, pur non essendo iscritto/a all’Ateneo orobico.

Quali sono i corsi attivati

Per l’anno accademico 2023/24, i corsi di lingua attivati saranno i seguenti: Italiano per stranieri, Inglese generale, Inglese con linguaggi specialistici (Legal English, Public Speaking English, Business English), Arabo (lingua standard e varietà marocchina), Spagnolo, Francese, Tedesco, Cinese, Giapponese, Lingua dei Segni Italiana (LIS), Intercomprensione di lingue romanze, Corsi di formazione per insegnanti di italiano L2.

Le informazioni sui corsi

I corsi si svolgeranno, a partire dal mese di ottobre, con una frequenza di una/due volte alla settimana, prevalentemente in fasce orarie pomeridiane e primo-serali nei giorni feriali e, in alcuni casi, il sabato mattina. Si articoleranno in attività formative ed esercitazioni, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di migliorare le abilità di comprensione orale, comprensione scritta, conversazione e scrittura. La formazione delle classi prevede un minimo di 15 e un massimo di 25 partecipanti per i diversi livelli attivati. Previa valutazione finale, verranno rilasciati su richiesta attestati di frequenza.