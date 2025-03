Al via la nuova perizia psichiatrica su Alessia Pifferi

Gli esperti l’hanno incontrata stamane per la prima volta e a partire da oggi avranno 90 giorni di tempo per accertare se «sia affetta da patologie psichiche o disturbi della personalità» e se, nel caso, «tali condizioni possano dirsi di gravità tale da aver inferto sulle capacità». Nei giorni scorsi, intanto, è entrata in campo come consulente delle parti civili, ossia della nonna e della zia della piccola Diana, anche la nota criminologa Roberta Bruzzone.