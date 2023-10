Al volante sotto l’effetto di alcol o droghe: in 740 coinvolti nei percorsi di recupero

Giovani neopatentati e anziani dalla guida esperta. Persone dalla vita fragile e «insospettabili». Situazioni e storie distinte e diversissime, unite però da un filo comune: essere finiti nei guai con la giustizia perché pizzicati alla guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope. E sono tanti i bergamaschi in questa situazione, che si tratti di un bicchiere di troppo o di una pericolosissima sbronza prima di mettersi al volante: l’Uepe di Bergamo – l’Ufficio per l’esecuzione penale esterna, tappa praticamente obbligata in queste situazioni – ha attualmente in carico circa 740 persone. Un piccolo «esercito» silenzioso e invisibile, che ripaga il proprio errore anche attraverso i lavori di pubblica utilità o la messa alla prova, impegnandosi nel sociale e cercando di «riparare» la propria condotta.

«Carichi di lavoro in crescita»

«Numeri importanti, con carichi di lavoro in crescita, e che hanno portato il nostro ufficio ad avere due-tre funzionari dedicati praticamente solo a questi percorsi – spiega Lucia Manenti, direttrice dell’Uepe di Bergamo –. Si intercettano persone e storie molto diverse. Soprattutto tanti giovani neopatentati, che in teoria sono ancora freschi di scuola guida: serve un’azione sinergica e capillare sul territorio per costruire una cultura della prevenzione. Bisogna far comprendere quali sono i rischi per la salute e per la sicurezza, ma anche le conseguenze più pratiche o concrete». Perché basta poco per rimanere poi «inguaiati» per molti mesi o qualche anno.

I percorsi

Tra Codice della strada e Codice penale, per chi viene trovato alticcio o ubriaco (il limite del tasso alcolemico è pari a 0,5 grammi per litro, e scende però a 0 per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni), oppure che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti, si apre un percorso tortuoso. Al di là ovviamente delle ricadute in fatto di salute (per sé o per gli altri, in caso di incidenti) e delle sanzioni economiche e in termini di sospensione della patente, c’è appunto anche la questione giudiziaria. Che si snoda principalmente attraverso due possibili iter. «Per chi viene trovato positivo senza aver causato incidenti – spiega Manenti –, il procedimento più tipico è quello dei lavori di pubblica utilità come sanzione sostitutiva al carcere: il giudice converte la pena in un periodo di tempo ed emette un decreto per affidare questa persona a un ente convenzionato con il Tribunale». Possono essere esperienze di volontariato, servizi in associazioni, collaborazioni col Comune. C’è poi anche un’altra modalità, più strutturata: «La messa alla prova – aggiunge Manenti –. La messa alla prova è la strada obbligata quando, oltre alla positività all’alcoltest o alle droghe, sia stato causato anche un incidente (vale anche se l’incidente non coinvolge altre persone, ma causa comunque danni per esempio alla segnaletica stradale, ndr). Con la messa alla prova c’è anche l’obbligo di avviare un percorso di trattamento con l’Uepe, in cui le assistenti sociali esaminano più nel dettaglio la situazione di questa persona». Altra differenza è nella durata del percorso, che diventa più lungo in caso di messa alla prova.

«Protocollo con la polizia locale»