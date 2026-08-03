Alcol nei locali, raffica di controlli: sette diffide e tre sanzioni a Bergamo - Video

Nel corso della giornata di venerdì 31 luglio la Polizia di Stato di Bergamo ha effettuato un servizio straordinario di controllo nei pubblici esercizi del capoluogo, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e di prevenire situazioni che possono compromettere la sicurezza e il decoro urbano. L’attività è stata svolta dagli agenti della squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. I controlli sono stati disposti anche in seguito ad alcuni esposti.