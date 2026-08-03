Alcol nei locali, raffica di controlli: sette diffide e tre sanzioni a Bergamo - Video
I CONTROLLI. Verifiche della Polizia di Stato di Bergamo in diversi pubblici esercizi del capoluogo. Nel mirino la somministrazione di alcolici: identificate 44 persone.Lettura meno di un minuto.
Nel corso della giornata di venerdì 31 luglio la Polizia di Stato di Bergamo ha effettuato un servizio straordinario di controllo nei pubblici esercizi del capoluogo, con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e di prevenire situazioni che possono compromettere la sicurezza e il decoro urbano. L’attività è stata svolta dagli agenti della squadra amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, con il supporto di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. I controlli sono stati disposti anche in seguito ad alcuni esposti.
Sette diffide per la vendita di alcolici
Nel corso delle verifiche, sette esercizi pubblici sono stati diffidati a non somministrare o vendere bevande alcoliche a persone già in evidente stato di ebbrezza, come previsto dalla normativa vigente.
Tre sanzioni amministrative
Gli accertamenti hanno inoltre portato alla contestazione di tre illeciti amministrativi. Due sanzioni hanno riguardato la mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria relativa al divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori, mentre una terza è stata elevata per l’assenza dell’etilometro a disposizione della clientela, obbligatorio per i locali aperti oltre la mezzanotte. Nel corso del servizio sono stati identificati complessivamente 44 avventori. Di questi, 23 sono risultati avere precedenti di polizia.
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