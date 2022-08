Alla ripresa della scuola stop alle «classi-pollaio» e 2.200 professori in arrivo

Più classi, per evitare l’effetto-pollaio, e cattedre coperte quasi al 100% sin da subito. Grazie alle oltre 2mila assunzioni di ruolo in arrivo e alla graduatoria dei supplenti che verrà pubblicata a inizio agosto. Sono gli obiettivi del piano che il provveditore Vincenzo Cubelli e il suo staff stanno preparando in vista del ritorno sui banchi per il nuovo anno scolastico. La campanella suonerà il 12 settembre e per quella data (vera «prova del fuoco» per il provveditore, al timone di via Pradello da fine 2021) regna un «grande ottimismo, se pur cauto», precisa il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, soddisfatto del lavoro fatto e pronto a consolidare «la tradizione positiva della scuola bergamasca».